С медучреждения выписали 39 освобожденных с ОРДЛО перед Новым годом

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на 21 февраля из госпиталя ветеранов войны "Лесная поляна" были выписаны 39 пациентов из группы освобожденных из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами, состоявшегося 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна" Минздрава Украины, передает УНН.

"По состоянию на 21 февраля 2020 года пролечено и выписано 39 пациентов из 40-ка. Первый человек из группы освобожденных из плена, приехавший в "Лесную поляну" в день освобождения, 29 декабря. Позже, с начала января к нам в госпиталь перевели 39 человек с клинической больницы "Феофания", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что к сотрудничеству по реабилитации были привлечены общественные организации, имеющие наибольший опыт в работе именно с освобожденными из плена и переселенцами с Донбасса.

Также в госпитале отметили, что учреждение здравоохранения обеспечило надлежащее лечение и оздоровление группе из 40 человек в течение 26-28 дней.

"Стоит отметить, что обычный срок реабилитации для ветеранов в нашем заведении за государственный счет - 18 дней. Но, учитывая обстоятельства, этот срок для каждого освобожденного был продлен максимально. Первым фактором для такого срока пребывания была необходимость в качественной и самой большой психологической поддержке в первый месяц свободной жизни", - отметили в госпитале.

Как сообщал УНН, освобождение удерживаемых лиц состоялось 29 декабря 2019 года - тогда с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.