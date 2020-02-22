Слэм-данк и трехочковый Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в игре НБА

КИЕВ. 22 февраля. УНН. После перерыва на Матч всех звезд, рядом поединков возобновился регулярный чемпионат НБА. В одной из баталий "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка принимал лидера Ассоциации "Милуоки Бакс", передает корреспондент УНН.

Борьбы в матче не получилось. "Бакс" захватили сразу лидерство (46:23) и праздновали выигрыш 126:106.

Украинский легионер "Детройта" сумел лишь однажды попасть из-за дуги, а также реализовал проход под кольцо и слэм-данк.

За 28:30 минуты на его счету 7 очков (3/9 с игры) при 5 подборах, 2 передачах, перехвате и 3 потерях.

Добавим, что "Пистонс" идут 12 на Востоке - 19 побед при 39 поражениях, а "Милуоки" являются лидерами НБА - 47 выигрышей.

Напомним, украинец Михайлюк набрал 6 очков в Матче восходящих звезд НБА.