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Пограничники усилили меры безопасности на админчерте с Крымом

Пограничники усилили меры безопасности на админчерте с Крымом

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Пограничники Южного регионального управления и Регионального управления морской охраны ГПСУ проводят специальные мероприятия по пограничной безопасности на административной черте с аннексированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

"С целью стабилизации обстановки на административной черте с ВОТ Украины АР Крым и побережье Черного и Азовского моря, недопущения нарушения пограничного режима на участках ответственности Херсонского и Бердянского пограничных отрядов, пограничниками Южного регионального управления и Регионального управления морской охраны проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, во время проведения мероприятий основное внимание уделяется осуществлению воздушного поиска нарушителей законодательства Украины с пограничных вопросов, проверки береговой полосы и законности пребывания маломерных плавсредств в море.

"Специальные мероприятия проводятся с целью повышения качества выполнения государственных задач, которые законодательно отнесены к компетенции Государственной пограничной службы Украины", - отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, восемь европейских стран обеспокоены ростом милитаризации Россией аннексированного Крымского полуострова.

Источник: УНН
Теги: Крым, безопасность, Госпогранслужба
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