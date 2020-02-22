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МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на фоне нового коронавируса

МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на фоне нового коронавируса

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20, прошедшей в Эр-Рияде, заявила, что МВФ на фоне вспышки нового коронавируса COVID-19 изменил прогноз глобального роста экономики, снизив его на 0,1%. Об этом сообщает пресс-служба МВФ, передает УНН.

"В январе мы прогнозировали укрепление мирового роста с 2,9 процента в прошлом году до 3,3 процента в этом году. С тех пор COVID-19 - чрезвычайная ситуация в области здравоохранения во всем мире - нарушает деятельность в Китае", - сказала Георгиева.

По ее словам, власти Китая работают над смягчением негативного влияния на экономику с помощью кризисных мероприятий, обеспечения ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки.

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"В нашем текущем базовом сценарии объявленные ранее политики реализуются, и экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате, воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным. При таком сценарии к 2020 году рост для Китая составит 5,6%. Это на 0,4% ниже, чем январский экономический прогноз. Глобальный рост будет примерно на 0,1% ниже", - заявила глава МВФ.

В то же время, по её словам, фонд также рассматривает более сложные сценарии, согласно которым распространение вируса продлится дольше и в более глобальном масштабе, а последствия для экономического роста будут более длительными.

"Глобальное сотрудничество имеет важное значение для сдерживания COVID-19 и его экономического воздействия, особенно если вспышка окажется более устойчивой и широко распространенной. Чтобы быть должным образом подготовленными, сейчас самое время признать потенциальный риск для уязвимых государств и стран со слабыми системами здравоохранения. МВФ готов оказать помощь, в том числе через наш Фонд защиты от стихийных бедствий и помощи, который может предоставить гранты для облегчения бремени задолженности нашим беднейшим и наиболее уязвимым членам", - добавила Георгиева.

Как сообщал УНН, в январе МВФ заявил, что внимательно следит за вспышкой коронавируса в Китае, но оценивать потенциальное экономическое влияние вируса "слишком рано".

Источник: УНН
Теги: МВФ, экономика, коронавирус
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