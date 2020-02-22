Банда ограбила королевский монетный двор Бельгии: вынесли вышедшие из обращения монеты

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Бельгии неизвестные ограбили монетный Королевский монетный двор, который расположен в Брюсселе. Вскоре их задержала полиция. У преступников обнаружили при себе по 5 кг поврежденных монет, вышедших из обращения, передает УНН со ссылкой на The Brussels Times.

“Они сбежали с несколькими денежными мешками, наполненными монетами. Сигнализация зазвучала немедленно, и полиция вскоре смогла арестовать двух подозреваемых. У них все еще были украденные вещи”, — сказал представитель прокуратуры.

Двое мужчин, по его словам, были допрошены, а затем освобождены, чтобы явиться в суд 5 марта.

“Подозреваемые не известны полиции за серьезные преступления”, — отметили правоохранители.

Брюссельская полиция считает, что у преступников мог быть ещё один сообщник.

“Когда наши сотрудники прибыли на место происшествия, охранники сказали им, что видели, как кто-то бежал. Полиция обыскала все здание и смогла задержать двух подозреваемых. Но возможно, что третье лицо также было вовлечено. Удалось ли ему забрать часть выручки, пока неясно”, — сказал представитель полиции.

У каждого из арестованных было обнаружено по 5 кг монет в рюкзаках.

“Это были поврежденные монеты, которые выводились из обращения, стоимость которых равна нулю. Сбежавший подозреваемый, вероятно, также имел при себе 5 кг монет”, — заявил представитель федерального министерства финансов.

Отмечается, что бельгийский монетный двор прекратил выпуск бельгийских монет евро в 2017 году. Сейчас они выпускаются в Нидерландах.

Как сообщал УНН, в США похожый на Санту мужчина ограбил банк, а потом бросался деньгами на улице, поздравляя с Рождеством.