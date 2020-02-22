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Матч "Динамо" - "Ворскла": на трибунах болельщики-дети

Матч "Динамо" - "Ворскла": на трибунах болельщики-дети

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В эти минуты на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходит матч 19 тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла". Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

"Этот поединок должен проходить при пустых трибунах из-за наказания киевского клуба. Но благодаря инициативе президента УАФ Андрея Павелко и решению Исполкома УАФ на трибунах присутствовали дети в возрасте до 14 лет.

Таким образом матч "без зрителей" проходит с юными болельщиками на трибунах!" - отметили в Ассоциации.

Как писал УНН, ранее Павелко рассказал об особенности матча "Динамо" - "Ворскла".

Источник: УНН
Теги: футбол, УАФ, Андрей Павелко
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