"Дело 26 февраля": прокуратура АРК сообщила о подозрении четырем "прокурорам"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении четырем "прокурорам" незаконно созданной "прокуратуры" в оккупированном Крыму за незаконное уголовное преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры автономии.

"Прокуратура АР Крым совместно с ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе сообщила о подозрении четырем работникам незаконно созданной "Прокуратуры Республики Крым", в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), а именно за незаконное уголовное преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, "прокуроры", реализуя политику государства оккупанта, направленную на преследование проукраинского населения в Крыму, понимая, что на территории полуострова действуют исключительно нормы законодательства Украины, нарушили запрет преследовать лиц, находящихся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года за действия, совершенные до начала оккупации. Также, во время уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков, незаконно применяли уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, добавили в прокуратуре АРК.

"Трое "прокуроров" незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в течение года систематически ходатайствовали перед "судом" об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. Один из "прокуроров отдела" поддерживала государственное обвинение в судебных заседаниях и принимала участие в судебных дебатах, безосновательно обвиняя человека в преступлении, которого он не совершал. В результате этих действий, "суд" приговорил одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа до 8 лет лишения свободы", - добавил и в ведомстве.

Таким образом, как отмечается, "работники незаконно созданной "прокуратуры Республики Крым" грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, предусмотренные статьями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенции о защите гражданского во время войны 1949 года. На данный момент подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения", - отметили в прокуратуре АРК.

Напомним, оккупационному "судье" сообщили подозрение из-за преследования активистов.