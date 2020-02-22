ООС: за день семь вражеских обстрелов, военный подорвался на взрывчатке

КИЕВ. 22 февраля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов, один украинский военный получил ранения, подорвавшись на взрывчатке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин; неподалеку от Старогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям. В частности, неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сегодня, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь", - добавили в штабе.

Напомним, возле Новотошковского враг попытался прорваться через линию соприкосновения.