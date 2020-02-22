ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса с неясным путем передачи

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена количеством случаев коронавируса COVID-19, которые не имеют четкой эпидемиологической связи, хотя общее количество случаев за пределами Китая остается относительно небольшим, сказал в субботу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Гендиректор ВОЗ отметил, что случаи с неясным путем передачи включают в себя случаи заражения людей, у которых нет истории поездок в Китай или контактов с людьми с подтвержденным случаем.

По его словам, Китай сообщил ВОЗ о 75 569 случаях заболевания, включая 2239 случаев смерти. По имеющимся данным, заболевание остается легким у 80% пациентов с коронавирусом, и является серьезным или критическим у 20% пациентов, сказал он. Вирус был смертельным в 2% зарегистрированных случаев.

Тедрос сказал, что риск смерти увеличивается для пожилых пациентов, добавляя, что среди детей было относительно немного случаев.

По словам Тедроса, за пределами Китая в 26 странах было зарегистрировано 1200 случаев заболевания, при этом восемь человек умерли. Это включает один подтвержденный случай на африканском континенте, в Египте, сказал он.

Он назвал сообщаемое снижение количества новых случаев в Китае хорошей новостью, но сказал, что это следует интерпретировать очень осторожно, добавив: "Слишком рано делать прогнозы относительно этой вспышки".

"Нашей самой большой проблемой остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - сказал Тедрос.

По его словам, ВОЗ призывает выделить 675 миллионов долларов на поддержку стран, особенно тех, которые наиболее уязвимы, добавив, что организация определила 13 стран Африки, которые рассматриваются в качестве приоритетных из-за их связей с Китаем.

Напомним, по данным ВОЗ, четверо из пяти зараженных коронавирусом переносят заболевание легко.