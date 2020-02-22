В Италии количество случаев коронавируса превысило 50

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Италии обнаружили более 50 случаев заражения вирусом COVID-19, из них 39 случаев зафиксировано в Ломбардии, еще 12 - в регионе Венето. Об этом сообщает агентство ANSA, передает УНН.

Так, сообщается, что на сегодняшний день в Венето было зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом.

В Ломбардии, где зафиксировано наибольшее количество зараженных, власти заявили, что район нижней части Лодигиано находился в центре вспышки.

Жертвами нового коронавируса в Италии стали уже двое людей.

Как сообщал УНН, в Южной Корее количество заразившихся коронавирусов достигло 350 человек.