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В Винницкой области пропал 3-летний мальчик: нашли через четыре часа в соседнем селе

В Винницкой области пропал 3-летний мальчик: нашли через четыре часа в соседнем селе

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Четыре часа около 100 полицейских искали 3-летнего мальчика из села Козятинского района Винницкой области и нашли его в соседнем селе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Около 12:00 часов в полицию обратился мужчина и сообщил о пропаже своего малолетнего сына. Заявитель рассказал, что ребенок без присмотра взрослых играл во дворе частного дома и внезапно пропал.

Полицейские через четыре часа нашли мальчика в соседнем селе. Он пришел к одному из домов. Хозяйка сразу позвонила в полицию и сообщила о найденном ребенке. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, врачи выясняют состояние его здоровья.

В семье, кроме разысканного мальчика, есть еще одна младший ребенок. Как выяснилось, в семье родители не уделяют должного внимания детям, не занимаются их воспитанием. Бытовые условия, в которых растут несовершеннолетние, не соответствуют санитарным нормам. Об этом полицейские сообщат соответствующие социальные службы, чтобы они решили вопрос о целесообразности пребывания детей в семье.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, в Хмельницкой области в пруду нашли тело 5-летней девочки.

Источник: УНН
Теги: дети, Винница и Винницкая область, пропавшие без вести
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