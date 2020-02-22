Женщину в Ивано-Франковске оштрафовали за торговлю первоцветами

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Ивано-Франковске полицейский составил протокол на местную жительницу за торговлю первоцветом в неустановленном месте. Женщина имела более десятка пучков. Все растения для продажи у правонарушителя изъято. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Ивано-Франковской области.

Сегодня, 22 февраля, участковым офицером полиции в центре Ивано-Франковска было обнаружено местную жительницу, которая незаконно продавала занесенные в Красную книгу первоцветы.

Как выяснилось, цветы правонарушительница сорвала в лесополосе одного из поселков близ города для последующей продажи.

С правонарушительницей полицейский провел разъяснительную работу по недопущению уничтожения редких видов раннецветущих растений, занесенных в Красную книгу Украины и составил административный протоколы по ч. 1 ст. 160 "Торговля с рук в неустановленных местах". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли или без таковой.

Напомним, во Львове оштрафовали продавцов первоцветов.