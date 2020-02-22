Ситуация на трех участках разведения на Донбассе стабильная - ООС

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Ситуация на трех участках разведения сил и средств на Донбассе на 22 февраля стабильная. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" придерживается", - говорится в сообщении.

Как указано, перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров. Представители ДСНС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

"На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина", - добавили в штабе ООС.

Напомним, возле Новотошковского враг попытался прорваться через линию соприкосновения.

В зоне ООС за день 22 февраля зафиксировано семь вражеских обстрелов, военный подорвался на взрывчатке.