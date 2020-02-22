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Гол в компенсированное время принес "Динамо" победу в первой официальной игре года

Гол в компенсированное время принес "Динамо" победу в первой официальной игре года

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В гости к киевскому "Динамо" в рамках 19-го тура УПЛ приезжала полтавская "Ворскла", передает корреспондент УНН.

Первый гол состоялся в начале встречи, но его отменили из-за положения вне игры Артема Шабанова, который забивал по передаче Дуэлунда. Дебютного официального гола в 2020 году от "Динамо" болельщикам на своих телеэкранах пришлось ждать 49 минут, именно тогда Виталий Буяльский забил гол, который станет украшением тура - полузащитник с острого угла из-за пределов штрафной перебросил мяч за шиворот вратарю.

Гостям удалось отыграться на 62 минуте. Никем не прикрытый Степанюк головой отправил мяч в сетку. Спасителем "бело-синих" стал Беньямин Вербич. Словенец эффектным ударом с разворота добил игровой снаряд в сетку после выстрела Русина - 2:1.

Добавим, "Динамо" набрало 29 очков и удерживает 2-ю строчку, уступая "Шахтеру" 11 баллов. "Ворскла" предпоследняя - 14 очков.

Напомним, "Зоря" победила "Мариуполь" в первом матче после возобновления УПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо
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