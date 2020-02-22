Эвакуированным из Китая в "Новые Санжары" передали книги и игры

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Эвакуированным из пораженного коронавирусом китайского города Ухань, которых разместили на 14-дневную обсарвацию в медцентр "Новые Санжары", религиозные деятели передали Библию, другие книги и настольные игры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

"Религиозные деятели собрали книги, продукты, настольные игры для людей, которые находятся в обсервации. Продукты оставили у представителей Красного Креста в Новых Санжарах. Другие вещи передали людям в санаторий", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили в пресс-служба НК Общества Красного Креста Украины, "оперативным штабом было принято решение о запрете передачи продуктов питания с целью усилить меры безопасности для людей, которые находятся на территории медицинского центра". Как отмечается, рядом с центром установлена палатка Красного Креста, где происходит прием, учет и передача помощи. Через Красный Крест волонтеры уже начали доставлять помощь.

"В свою очередь, посольства Аргентины и Эквадора доставили сегодня также необходимые предметы. В частности, пледы, средства гигиены, детское питание. К палатке Красного Креста принесли большого мишку для самого маленького жителя обсервации", - указали в НК Общества Красного Креста Украины.

Также в Полтавской ОГА рассказали, что в Новосанжарской РГА лидеры религиозных объединений Полтавской области разных конфессий, священники Православной церкви Украины из Киева обсудили ситуацию в Новых Санжарах. В частности, подняли вопрос налаживания коммуникации.

"Местные священники говорили, что на самом деле жители поселка не были агрессивно настроены, а резко отреагировали, ибо были застигнуты врасплох. На самом деле новосанжарцы благосклонно относятся к людям в медцентре, приносят им продукты и вещи. Священники отметили, что нужно и дальше налаживать коммуникацию между властью и обществом, чтобы не возникало непонимания. Церкви готовы быть коммуникаторами и помогать власти в этом вопросе", - добавили в ОГА.

Добавим, спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Среди эвакуированных украинцев из Китая есть семья с 8-летним сыном.

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.