Украинский полузащитник оформил хет-трик в чемпионате Венгрии

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинский хавбек венгерского "МОЛ Фехервар" Иван Петряк стал самым результативным игроком матча чемпионата Венгрии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

В рамках 22-го тура чемпионата Венгрии наш земляк забил три гола во втором тайме против ФК “Залаэгерсег”. Общий счет 5:0 в пользу “Фехервара”.

Отметим, что после 22 туров клуб Петряк идет вторым в чемпионате после команды Сергея Реброва, отставая на 3 очка. Но у “Ференцвароша” три игры в запасе.

Заметим также, с учетом трех забитых мячей сегодня, в активе Петряк уже пять голов в 21-м матче текущего сезона за “Фехервар”.