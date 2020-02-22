"Мини-учения": Глава Пентагона отрабатывал вариант ответа на возможный ядерный удар России по Европе

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр обороны США Марк Эспер принял участие в командно-штабных учениях, которые включали в себя имитацию возможной российской ядерной атаки по территории одной из стран НАТО. Обучение прошли на военной базе в Небраске. Представители Пентагона сообщили об этом журналистам во время пресс-брифинга по телефону, который состоялся в пятницу 21 февраля, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Отмечается, что это не были полноценные военные учения с пуском ракет — представители Пентагона охарактеризовали данный эпизод как “мини-учения”, которые состоялись во время визита Эспера в штаб-квартиру Стратегического командования США, которая располагается на базе ВВС США Оффат в штате Небраска.

По словам военных, министр обороны провел встречу с главой Стратегического командования, после которой Эспер осмотрел так называемую боевую панель, на которой запечатлены угрозы, стоящие перед США, готовность американских ядерных сил к противостоянию с противником и возможности противоракетной обороны США.

“Адмирал (Чарльз) Ричард, объяснил министру порядок применения процедур, и затем мы провели мини-учения, если хотите ... Сценарий включал в себя непредсказуемые обстоятельства, когда в ходе войны с Россией она решает использовать ограниченное ядерное оружие малой мощности против территории НАТО”, — пояснил представитель Пентагона.

Представитель Пентагона также заявил, что в рамках сценария США “симулировали ответ собственным ядерным оружием”.

Онлайн многочисленные комментаторы задают вопрос, что предусматривает сценарий после обмена первичными ядерными ударами между Россией и США.

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После этого был отработана доклад, который представители Стратегического командования должны сделать по этому поводу министру обороны, а тот, в свою очередь — президенту, “чтобы решить, как ответить...”.

“Они провели эти тренировки, и министр получил хорошее понимание того, как все (в данном случае) проходит”, — добавил источник.

Во время визита Эспера в штаб-квартиру Стратегического командования также присутствовал конгрессмен-республиканец Джефф Фортенберри, который должен будет рассказать об этом своим коллегам по Конгрессу.

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МИД России в субботу осудил сообщение Пентагона о разработке сценария соответствующей ядерной атаки по целям в России. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что “вместо того чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерными, США затевают крайне опасную игру”.