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Разница в 19 кг: боксеры Фьюри и Уайлдер прошли процедуру взвешивания

Разница в 19 кг: боксеры Фьюри и Уайлдер прошли процедуру взвешивания

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания перед боем-реваншем между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, сообщает УНН со ссылкой на “ESPN”.

Американский обладатель титула в “хэвивейта” показал на весах 104,4 кг, когда британец Фьюри перевесил оппонента на 19,4 кг — 123,8 кг.

Примечательно, что после взвешивания не состоялась так называемая процедура “битва взглядов”. Ведь Спортивная комиссия Невады не позволила ее проводить из-за потасовки боксеров, которая прошла на пресс-конференции.

Примечательно, что первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в начале декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился ничьей раздельным судейским решением.

Добавим, что бой боксеров пройдет 23 февраля.

Напомним, что Кличко дал прогноз на бой Уайлдера и Фьюри.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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