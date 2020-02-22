Украину на Евровидении в Нидерландах представит группа Go-A

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Победу в финале национального отбора на Евровидение-2020 получила группа Go-A. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию финального отбора, которую вел UA:Перший.

Группа Go-A с песней “Соловей” представит Украину на конкурсе “Евровидение-2020”.

Ранее букмекеры называли дуэт TVORCHI потенциальными фаворитами финала.

Именно “Евровидение-2020” пройдет в нидерландском городе Роттердам с 12 по 16 мая.

В прошлом году в “Евровидении-2019” Украина участия не принимала. Тогда НСТУ и финалистка нацотбора Maruv отказались подписывать контракт об участии на мероприятии.

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Представители Украины побеждали на “Евровидении” дважды: в 2016 году — певица Джамала с песней “1944”, в 2004 году — Руслана с песней “Wild Dances”.

Напомним, нынешний финал нацотбора Евровидения открыла Верка Сердючка.