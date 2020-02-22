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ООН: в 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс. гражданских

ООН: в 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс. гражданских

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В 2019 году в Афганистане погибли более 3 тыс. гражданских. Об этом сообщила миссия помощи Организации Объединенных Наций, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным ООН, 3404 гражданских погибли, еще 6989 получили ранения. 2019-й — шестой год подряд, где количество жертв в Афганистане превысило 10 тысяч.

В то же время число жертв снизилось на пять процентов по сравнению с 2018 годом.

22 февраля в Афганистане вступило в силу частичное перемирие. Экстремистская группировка “Талибан”, США и Афганистан согласились “снизить жестокость” на семь дней. 29 февраля должно состояться подписание мирного соглашения между США и талибами.

Напомним, в Афганистане результаты выборов президента объявили через пять месяцев.

Источник: УНН
Теги: ООН, Афганистан
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