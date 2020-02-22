Футболист "Шахтера" попал в десятку самых талантливых футболистов Бразилии

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полузащитник "Шахтера" Тете попал в число наиболее дорогих игроков мира в возрасте до 21 года, сообщает УНН со ссылкой на Transfermarkt.

19-летний Тете был оценен в 17 млн. евро, что позволило ему разместиться на восьмом месте, опередив Паулиньо из "Байера" и Матеуса Кунью, выступающий за "Герту". Оба оценены в 15 млн.

Пальму первенства захватили игроки мадридского "Реала" - Винисиус Жуниор и Родриго. Оба оцениваются по 50 млн. евро.

Кроме того отметим, что в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Тете провел 14 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные паса.