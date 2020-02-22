Смерть мужчины в доме экс-главы МИД переквалифицировали на убийство

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Гибель мужчины в доме экс-главы МИД Украины правоохранители переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

"Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина", - говорится в сообщении.

"Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическую, дактилоскопичну, баллистическую и химическую", - додается в сообщении.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 УК Украины"- резюмировали в полиции.

Напомним, ранее стало известно в доме, принадлежащем бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, в селе Чайки под Киевом, погиб человек.

По информации источников УНН, погибший - Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года, директор ООО "Спорт медиа проект".