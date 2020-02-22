Польша и Украина обсудили вопросы разрешений на международные перевозки

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министры инфраструктуры Украины и Польши обсудили вопросы разрешений по международным автомобильным перевозкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Мининфраструктуры.

В ходе встречи Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с Министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком обсуждались вопросы обеспечения разрешениями на международные автомобильные перевозки.

“Министр инфраструктуры Украины отметил необходимость восстановлении квоты на уровне 200 тыс. разрешений. Владислав Криклий подчеркнул, что со второго января этого года в Украине работает транспортный портал, украинские перевозчики имеют возможность осуществить электронный заказ бланков разрешений. Это прозрачная система, которая минимизирует злоупотребления”, — говорится в сообщении.

В свою очередь, отмечается, что польская сторона приветствовала такие изменения в процессе оформления разрешений и изъявила желание детально изучить работу системы.

Криклий отметил, что во время цифровых технологий нужно отходить от бумажных бланков и работать в направлении перехода на онлайн разрешения.

Польская сторона сообщила, что процесс подсчета использования украинскими перевозчиками разрешений 2019 года еще не завершен, финальные данные будут обнародованы в марте 2020 года.

“Стороны обсудили возможные пути решения ситуации с обеспечением разрешений на международные автомобильные перевозки, конечные решения будут приняты во время заседаний украинского-польской Смешанной Комиссии”, — добавляется в сообщении.

Криклий подчеркнул, что Украина активно осуществляет инфраструктурную евроинтеграцию и стремится к созданию благоприятных условий для экономического развития обоих государств.

“Также стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие международного транспортного коридора Via Carpatia, интеграцию национальной транспортной сети в TEN-T, состояние реализации совместных инфраструктурных проектов, развитие авиационного и железнодорожного сообщения”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, Криклий обсудил с послом Чехии в Украине увеличение квоты разрешений на международные автоперевозки.