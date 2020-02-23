На митингах оппозиции в Казахстане задержали более 100 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Казахстане на митингах в ряде городов оппозиционного движения "Демократический выбор" задержали более ста человек. Об этом сообщает Радио Азаттык, передает УНН.

Протестующие требовали прекратить репрессии и преследования оппозиционеров, а также освободить политзаключенных. Люди скандировали “Проснись, Казахстан”, “Пусть Назарбаев уйдет!” и “Старик, уходи!”.

В Алма-Ате и Нур-Султане в местах проведения митингов был недоступен мобильный интернет. Журналисты не смогли вести прямые трансляции для своих изданий.

Движение “Демократический выбор” во главе с Мухтаром Аблязовым признано в Казахстане экстремистским с 2018 года. Десятки человек привлечены к уголовной ответственности по обвинению в участии в запрещенном движении, некоторые осуждены к реальным срокам заключения. Все акции “Демократического выбора” власти Казахстана считают незаконными.

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Накануне протестов Генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан от участия в акциях.

Аблязов в Казахстане приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в заказном убийстве бизнес-партнера, многомиллиардных хищениях из БТА Банка, которым он руководил, злоупотреблении полномочиями, создании организованной преступной группы.

Мухтар Аблязов отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными. Попытки властей Казахстана добиться его экстрадиции из Франции были безуспешными. Париж также отказал в выдаче оппозиционера Москве и Киеву. В России и в Украине Аблязова обвиняют в крупных хищениях.