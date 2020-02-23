Выход в костюме Халка: боксер Беринчик продолжил победную серию

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Боксер легкой весовой категории Денис Беринчик (13-0, 7 КО) защитил пояс WBO Inetrnational в легком весе в поединке в Броварах, сообщает корреспондент УНН.

Уроженец Краснодона по итогам 12 раундов победил чемпиона Аргентины Эктора Сармьенто. Рефери дважды дали победу украинцу со счетом 117:111, а один — 118:110.

Примечательно, что при выходе на бой украинец в очередной раз удивил зрителей. Дело в том, что боксер вышел в костюме Халка и разрушил несколько стеклянных стен.

Отметим также, в других баталиях победы одержали наши Максим Бурсак, Максим Смирнов и Дмитрий Митрофанов.