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Выход в костюме Халка: боксер Беринчик продолжил победную серию

Выход в костюме Халка: боксер Беринчик продолжил победную серию

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Боксер легкой весовой категории Денис Беринчик (13-0, 7 КО) защитил пояс WBO Inetrnational в легком весе в поединке в Броварах, сообщает корреспондент УНН.

Уроженец Краснодона по итогам 12 раундов победил чемпиона Аргентины Эктора Сармьенто. Рефери дважды дали победу украинцу со счетом 117:111, а один — 118:110.

Примечательно, что при выходе на бой украинец в очередной раз удивил зрителей. Дело в том, что боксер вышел в костюме Халка и разрушил несколько стеклянных стен.

Отметим также, в других баталиях победы одержали наши Максим Бурсак, Максим Смирнов и Дмитрий Митрофанов.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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