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В результате ДТП в Днепропетровской области погиб 1 человек, еще 5 пострадали

В результате ДТП в Днепропетровской области погиб 1 человек, еще 5 пострадали

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Днепропетровской области в результате ДТП погиб 1 человек и еще 5 человек пострадали. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“22 февраля в 23:35 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло по улице Днепровской города Павлоград”, — говорится в сообщении.

“По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: „Chery Amulet“ и „Toyota RAV4“. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля „Chery Amulet“ — человек, 1980 года рождения. Пострадали 5 человек, а именно: 3 пассажиров автомобиля „Chery Amulet“, водитель и пассажир автомобиля „Toyota RAV4“. Из них медицинскими работниками госпитализированы в Павлоградского больницы интенсивного лечения 4 человека”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасателями были отключены элементы питания и перекрыто системы газобаллонного оборудования обоих автомобилей, перенесено травмированного пассажира “Toyota RAV4” к автомобилю скорой медицинской помощи и, с помощью гидравлического инструмента, извлечено тело погибшего водителя автомобиля “Chery Amulet”.

“Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП”, — резюмировали спасатели.

Напомним, на Николаевщине рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 17 человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Днепр и Днепропетровская область, погибшие, пострадавшие
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