В немецком Ханау тысячи человек протестовали против правого экстремизма

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В немецком городе Ханау через три дня после кровавых нападений около шести тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста против ненависти, травли и пренебрежения к людям, сообщает DW, передает УНН.

Участники демонстрации несли транспаранты и плакаты с надписями против расизма и фашизма, в защиту прав человека, а также таблички с именами жертв.

В акции принял также участие политик от немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Джем Ездемир, который имеет турецкие корни. Он возложил венок на одном из мест гибели людей в результате стрельбы. Ездемир выразил надежду, что к 2020 году войдет в историю как год, когда Германия "всерьез взялась за правый радикализм".

В Ханау планируют также проведение централизованного траурного мероприятия в память всех жертв стрельбы. В немецком правительстве заявили, что в ближайшее время выплатят ближайшим родственникам погибших помощь в размере по 30 тыс. евро.

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Напомним, вечером в среду, 20 февраля, в немецком городе Ханау 43-летний Тобиас Р. открыл огонь в двух кальян-барах города, в результате чего погибли девять человек. После этого злоумышленник в собственном доме застрелил свою 72-летнюю мать и покончил с собой.

По данным правоохранителей, жертвам нападений было от 21-го до 44 лет. Все девять погибших в кальян-барах имели миграционное корни. Среди них были как немецкие, так и иностранные граждане, в том числе турецкие.

Министерство внутренних дел Германии классифицировало нападение как теракт, совершенный на расистской почве.