Коронавирус в Иране: 18% заболевших умерли, правительство закрывает образовательные учреждения

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Соседние с Ираном государства принимают меры повышенной осторожности. Так, Саудовская Аравия запретила своим подданным посещать Иран — в связи с распространением там коронавируса. Об этом сообщает УНН опираясь на Радио Свобода и AFP.

В Иране зарегистрированы пятый и шестой случаи смерти в результате инфицирования коронавирусом. Всего в Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Инфекция обнаружена в пяти из трех десятков провинций.

Министерство здравоохранения сообщило, что из десяти недавно зарегистрированных случаев два — в Тегеране, восемь в городе Кум, в 120-ти километрах к югу от Тегерана. По распоряжению местных медицинских учреждений, в Куме временно запрещено проводить религиозные собрания.

Издание AFP отмечает, что по официальным данным, почти 18% инфицированных новым коронавирусом в Иране погибли по сравнению с чуть более 3% в Китае.

Как сообщает издание со ссылкой на государственное телевидение, как “превентивной меры” власть приказала закрыть с воскресенья школы, университеты и другие образовательные центры в 14 провинциях страны.

Правительство также объявило, что “все мероприятия в области искусства и кино в залах по всей стране были отменены до конца недели”, чтобы остановить распространение инфекций.

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Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу скорости распространения вируса в Иране, а также его распространение с Исламской республики в другие страны, в том числе и в Ливан.

“Озабоченность вызывает ... то, что мы наблюдаем рост количества случаев заболевания, очень быстрый рост за несколько дней”, — сказала директор глобального отдела ВОЗ по обеспечению готовности к инфекционным опасностям Сильви Брайанд.

Вспышка иранской эпидемии возникла накануне парламентских выборов, прошедших в пятницу.

Государственные СМИ заявили, что смертельный вирус не смог ослабить “революционное рвение народа”, чтобы оказаться на выборах.

Издание пишет иранцы надевали хирургические маски для лица, чтобы избежать подхват вируса. Интернет-магазин Digikala — иранский аналог Amazon — сообщил в пятницу, что за 36 часов было продано 75 тыс. масок.

Напомним, в Италии количество зараженных коронавируса лиц достигло 76.