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Сандерс победил на собрании активистов Демпартии США в Неваде

Сандерс победил на собрании активистов Демпартии США в Неваде

Берни Сандерс

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал убедительную победу над другими претендентами на место кандидата в президенты США от Демократической партии на собрании активистов (кокусах) этой партии, который завершаются в субботу в штате Невада. Об этом пишет УНН опираясь на данные телекомпании СNN и агентства The Associated Press.

На встречах партийных активистов, которые называются кокусами, отбирают делегатов, на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов или республиканцев. Встречи начались в 12:00 по времени западного побережья США (22:00 по киевскому времени).

Согласно анализу телекомпании, Сандерс получает 44,6% голосов партийных активистов. На втором месте с видимым отрывом идет бывший вице-президент США Джозеф Байден (19,5%), на третьем - бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджидж (15,6%). Далее следуют сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (11,8%) и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (4,4%).

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Эти материалы отражают данные, поступившие более чем 4% участков. Расклад сил может измениться по мере обработки итогов кокусов. Однако все ведущие СМИ единодушно отдают победу Сандерсу. "Когда мы вместе, нам все по силам", - заявил сенатор на митинге перед отлетом в Сан-Антонио (штат Техас).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Напомним, кандидат в президенты США Майкл Блумберг потратил более 1 млн долл. на предвыборные мемы в Instagram.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, демократия
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