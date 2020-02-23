ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
КИЕВ. 23 февраля. УНН. 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- дважды вблизи Марьинки — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новомихайловки — из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин;
- неподалеку от Старогнатовки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой — со станкового противотанкового гранатомета — 12 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Лебединское — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного — из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Гнутово — из станкового противотанкового гранатомета — 6 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно:
- два раза неподалеку от Крымского — из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин;
- в районе населенного пункта Новолуганское — из минометов калибра 82 мм — 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.