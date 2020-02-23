В Южной Корее от коронавируса умерли уже четыре человека

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Южной Корее продолжает распространяться коронавирус COVID-19. Еще два человека умерли от тяжелого воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, сообщила в воскресенье, 23 февраля, власти этой страны, передает УНН опираясь на DW и CNN.

Количество зараженных в ночь с субботы на воскресенье увеличилось на 123 и достигло 556 человек. Умерли до настоящего времени в целом четверо пациентов.

Большинство новых случаев зафиксировано в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу. Более 6 тыс. человек находятся под карантином. Власти объявили Тэгу и прилегающий к нему уезд Чхондо в провинции Кёнсан-Пукто “территориями под особым управлением” из-за всплеска заболеваний. По количеству инфицированных Южная Корея заняла второе место после Китая, откуда началось распространение вируса.

По меньшей мере 231 из 556 подтвержденных случаев заболевания в стране связаны с религиозной группой “Синчхонджи”, согласно данным южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

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В тот же день Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщает, что еще 101 человек умер от последствий заражения коронавируса, после чего общее количество погибших в Китае достигло 2446 человек.

За пределами материкового Китая известно более 1500 случаев заражения COVID-19, не менее 19 пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что власти Италии ограничивают свободу передвижения в тех областях страны на севере страны, где особенно распространились случаи заражения коронавируса. Как сообщает итальянский Департамент гражданской защиты, в стране зафиксировано 79 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один вылечился.

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