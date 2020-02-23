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Великобритания введет новые паспорта после выхода из ЕС

Великобритания введет новые паспорта после выхода из ЕС

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Новый паспорт гражданина Великобритании будут предоставлять британцам со следующего месяца. Новые паспорта введут после недавнего выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что новые будут иметь синий цвет.

"Выход из ЕС дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", - заявила министр внутренних дел Притти Патель.

Добавляется, что введение новых паспортов в Британии будет происходить поэтапно.

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Так, с середины 2020-го все новые паспорта будут синими. Их украшать цветочные эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

В новом паспорте страница с данными о гражданине будет выполнена из поликарбоната, содержащая технологии, встроенные в документ для обеспечения безопасности персональных данных.

Великобритания покинула ЕС в ночь на субботу, 1 февраля. В течение переходного периода, который длится до конца 2020 года, в обычной жизни жителей страны не будет заметно каких-либо существенных изменений в связи с этим шагом. Однако за это время сторонам необходимо договориться о дальнейшем оформления отношений, в первую очередь в сфере двусторонней торговли.

Источник: УНН
Теги: ЕС, паспорт, Великобритания
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