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Воскресенье, 23 февраля 2020, 08:35 • Илья Нежигай • 6105
По меньшей мере четыре человека погибли из-за ливней в Перу
КИЕВ. 23 февраля. УНН. По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу, где которые прошли в конце недели ливневые дожди. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP), передает УНН.
Еще более 20 человек получили травмы. Большинство из них — пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды. Также нанесен серьезный ущерб десяткам жилых зданий в городе Такна.
В настоящее время спасатели ведут поиски нескольких человек и занимаются восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.
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Напомним, синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду.
Источник: УНН