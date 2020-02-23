По меньшей мере четыре человека погибли из-за ливней в Перу

КИЕВ. 23 февраля. УНН. По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу, где которые прошли в конце недели ливневые дожди. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP), передает УНН.

Еще более 20 человек получили травмы. Большинство из них — пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды. Также нанесен серьезный ущерб десяткам жилых зданий в городе Такна.

В настоящее время спасатели ведут поиски нескольких человек и занимаются восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.

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Напомним, синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду.