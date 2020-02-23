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В Одесской области разыскивают мальчика, который ушел из дома в неизвестном направлении

В Одесской области разыскивают мальчика, который ушел из дома в неизвестном направлении

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Одесской области разыскивают мальчика 2008 года рождения, который ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Подольским отделом полиции устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Приметы мальчика: рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.

Напомним, в Одесской области пропали двое малолетних братьев.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, дети, пропавшие без вести
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