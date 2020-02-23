Россия эвакуировала и отправила на карантин своих граждан из лайнера Diamond Princess

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Восемь россиян, эвакуированных из круизного лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в город Казань. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"Борт прибыл. Они уже сейчас движутся в сторону инфекционной больницы. Восемь человек, четверо татарстанцев, среди этих восьми есть один ребенок. Внутри вместе с ними находится медперсонал - три врача, шесть медсестер и три санитарки. Этот медицинский персонал будет все 14 дней находиться рядом с ними, то есть, они также будут жить вместе с ними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь россиян, находившихся на борту туристического судна Diamond Princess, были доставлены авиацией МЧС. Обнаруженное ранее в трех из них заболевание "протекает в легкой форме".

Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе сообщили подробности о состоянии здоровья украинцев-членов экипажа "Diamond Princess".

Напомним, именно на борту круизного лайнера Diamond Princess двое украинцев подхватили коронавирус нового типа.