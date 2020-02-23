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Воскресенье, 23 февраля 2020, 10:39 • Дарья Панченко • 6735
На границе между Турцией и Ираном произошло землетрясение мощностью 5,7 балла
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На границе между Турцией и Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 158 километрах от Иранского города Тебриз, население которого составляет 1,4 млн жителей, и за 101 километре от турецкого города Ван, население которого составляет 372 тыс. жителей. Землетрясение залегало на глубине 5 километров.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, в Мексике и Тибете произошли землетрясения.
Источник: УНН