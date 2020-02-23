Появилось видео столкновения маршрутки и автоцистерны в Николаевской области

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Николаевской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля с цистерной, в результате которого пострадали 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"22 февраля на 115 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи села Половинки Николаевского района с участием маршрутного автобуса "ГАЗ-33021 РУТА" по маршруту №158 "Маловарваровка-Николаев" (в котором находилось 12 пассажиров и водитель) и грузового автомобиля DAF с цистерной произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели деблокировали водителя маршрутного такси, которого зажало изуродованными конструктивными элементами транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее в УНН, в Николаевской области маршрутка столкнулась с автоцистерной: 8 раненых.