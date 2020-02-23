Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 февраля 2020 12:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
9135
Версия для печати

Обсервация в Новых Санжарах: иностранной гражданке понадобилась помощь врачей

Обсервация в Новых Санжарах: иностранной гражданке понадобилась помощь врачей

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В обсервации в Новых Санжарах одной из иностранных гражданок потребовалась медицинская помощь из-за болей в животе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, передает УНН.

"Вчера в обсерваторе в иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб", - сообщил Ляшко.

Отмечается, что полтавские медики провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - сообщил заместитель Скалецкой.

Как сообщалось ранее в УНН, Скалецкая имеет одинаковые условия с эвакуированными украинцами - журналист.

Источник: УНН
Теги: коронавирус, карантин, Новые Санжары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.