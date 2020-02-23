Обсервация в Новых Санжарах: иностранной гражданке понадобилась помощь врачей

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В обсервации в Новых Санжарах одной из иностранных гражданок потребовалась медицинская помощь из-за болей в животе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, передает УНН.

"Вчера в обсерваторе в иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб", - сообщил Ляшко.

Отмечается, что полтавские медики провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - сообщил заместитель Скалецкой.

Как сообщалось ранее в УНН, Скалецкая имеет одинаковые условия с эвакуированными украинцами - журналист.