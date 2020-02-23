В Украину не пустили еще двух российских пропагандистов

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В аэропорту "Жуляны" пограничники отказали во въезде из-за незаконного посещения Крыма мужчине, который приехал читать лекции о копирайтинге, а также женщине, которая обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированной Крымском полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Еще двое российских пропагандистов пытались въехать в Украину. В аэропорту "Киев" ("Жуляны") вновь отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в сфере массовой информации", - говорится в сообщении.

Указано, что российского писателя и журналиста обнаружили во время оформления рейса "Минск-Киев".

"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновение" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве. Тем же рейсом с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А на своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием", - указано в сообщении.

Сообщается, что обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Напомним, в Украину не пропустили российских пропагандистов, которые ехали читать лекции.