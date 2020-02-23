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Во Львовской области фура насмерть сбила мужчину

Во Львовской области фура насмерть сбила мужчину

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. На трассе "Киев - Чоп" в Пустомытовском районе Львовской области грузовик DAF насмерть сбил 48-летнего мужчину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

"22 февраля в 20:35 часов на автодороге "Киев-Чоп" при въезде в село Ковяри Пустомытовского района, житель города Власовка Светловодского района Кировоградской области 1971 года, управляя автомобилем марки DAF совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия (данные пешехода устанавливаются)", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее в УНН, в ДТП в Львовской области погиб велосипедист.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, Кропивницкий и Кировоградщина
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