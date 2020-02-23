В пригороде Львова иномарка наехала на 47-летнего херсонца

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В пригороде Львова автомобиль BMW наехал на 47-летнего жителя Херсонской области. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошла 22 февраля около 12:45 на улице Тракт Глинянский во Львове.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, 47-летнего жителя Херсонской области. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Житомирской области в ДТП погиб пешеход.