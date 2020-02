Американский каскадер разбился на самодельной ракете во время съемок научной программы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Американский каскадер Майк Хьюз погиб при попытке запуска самодельной ракеты во время съемок научной программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter "Science Channel".

"Майк "Бешеный Майк" Хьюз трагически погиб сегодня при попытке запустить свою самодельную ракету. Наши мысли и молитвы направлены к его семье и друзьям в это трудное время. Он всегда мечтал осуществить этот запуск. Наш канал науки был там, чтобы запечатлеть его", - говорится в сообщении.

Майк Хьюз снимался в программе "Самодельные астронавты". Он построил ракету с паровым двигателем, однако во время взлета у нее оторвался парашют.

