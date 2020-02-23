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США отказываются от эвакуации своих граждан из лайнера Diamond Princess

США отказываются от эвакуации своих граждан из лайнера Diamond Princess

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки хотят оставить на борту Diamond Princess американских граждан и пока отказываются от их дальнейшей эвакуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японский телеканал NHK.

"Правительства США и Японии обсудили эвакуацию граждан США из лайнера Diamond Princess, на котором подтверждают заболевание новым коронавирусом. Японская сторона сначала предложила вернуть американских пассажиров досрочно, но американская сторона настояла на том, что их нужно оставить на борту, и заявила, что перевозки пассажиров увеличивают риск заражения", - сообщили в СМИ.

Указано, что на борту лайнера около 330 американцев, которые хотят вернуться домой и ждут, пока закончится двухнедельный карантин.

Отмечается, что 3711 пассажиров и членов экипажа 3 марта, после окончания карантина проверят на коронавирус. Особенно это касается тех, кто имел температуру.

Напомним, президент США Дональд Трамп возмущался после возвращения из Японии американцев с коронавирусом.

Как сообщалось ранее в УНН, именно на борту круизного лайнера Diamond Princess двое украинцев подхватили коронавирус нового типа. Также в МИДе сообщили подробности о состоянии здоровья украинцев-членов экипажа круиза.

Источник: УНН
Теги: США, Япония, эвакуация, коронавирус
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