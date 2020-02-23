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ООС: боевики трижды нарушали режим тишины

ООС: боевики трижды нарушали режим тишины

КИЕВ. 23 февраля. УНН. С начала суток боевики трижды вели огонь на Луганском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска трижды, каждый раз по 20 минут, вели огонь на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 7 утра противник из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Травневого. С 9:30 оккупанты выпустили 5 мин калибра 120-мм, открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и пулемета по нашим опорным пунктам вблизи Крымского. После 10:00 2 мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил вохле Орехового.

"По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", - добавили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 22 февраля, боевики 11 раз обстреливали украинские позиции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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