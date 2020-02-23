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Из-за землетрясения в Турции и Иране погибли не менее 9 человек

Из-за землетрясения в Турции и Иране погибли не менее 9 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Из-за землетрясения на границе Турции и Ирана 9 человек погибли, 37 были травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"По меньшей мере девять человек погибли, еще 37 человек ранены в результате землетрясения га границе между Турцией и Ираном, который произошел 23 февраля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что состояние девяти пострадавших тяжелое. В деревнях в районе турецкого города Ван были повреждены здания.

Напомним, на границе между Турцией и Ираном произошло землетрясение мощность 5,7 баллов.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Иран, Турция, жертвы
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