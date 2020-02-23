Новости: Общество
Воскресенье, 23 февраля 2020, 15:33 • Дарья Панченко • 9435
В Венеции из-за нового коронавируса заблаговременно завершили ежегодный карнавал
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Венеции досрочно завершили карнавал из-за опасений распространения нового коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В Венеции заблаговременно завершили карнавал из-за опасений распространения коронавируса на севере Италии", - говорится в сообщении.
Указано, что местная власть считает необходимым принять кардинальные меры, не только отменив карнавал.
Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.
Напомним, в УНН сообщалось, как Венеция готовится к открытию карнавала.
Как сообщалось ранее, в Италии количесто больных на новый коронавирус возросло до более 100 человек.
Источник: УНН