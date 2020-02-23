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В Венеции из-за нового коронавируса заблаговременно завершили ежегодный карнавал

В Венеции из-за нового коронавируса заблаговременно завершили ежегодный карнавал

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Венеции досрочно завершили карнавал из-за опасений распространения нового коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"В Венеции заблаговременно завершили карнавал из-за опасений распространения коронавируса на севере Италии", - говорится в сообщении.

Указано, что местная власть считает необходимым принять кардинальные меры, не только отменив карнавал.

Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.

Напомним, в УНН сообщалось, как Венеция готовится к открытию карнавала.

Как сообщалось ранее, в Италии количесто больных на новый коронавирус возросло до более 100 человек.

Источник: УНН
Теги: карнавал, Италия, коронавирус, Венеция
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