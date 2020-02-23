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Финал украинского теннисиста в Италии и четыре матча "Серии А" отменили из-за коронавируса

Финал украинского теннисиста в Италии и четыре матча "Серии А" отменили из-за коронавируса

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Коронавирус стал причиной отмены большой части спортивных турниров в Италии. Об этом сообщает "La Gazzetta dello Sport", "Tennis Bergamasco", передает УНН.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об отмене всех спортивных соревнований в северных регионах - Венето и Ломбардия этого уикенда.

В список отмененных матчей элитного дивизиона Италии по футболу попали противостояния "Аталанты" Руслана Малиновского против "Сассуоло", "Вероны" с "Кальяри", "Торино" с "Пармой" и "Интера" против "Сампдории".

Кроме того стало известно, что финал с участием украинского теннисиста Ильи Марченко, который должен был пройти в Бергамо, также был отменен.

Заметим, что в Италии число заболеваний на новый коронавирус возросло до более 100 человек.

Источник: УНН
Теги: спорт, Италия, коронавирус
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