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В Иране количество умерших из-за вируса COVID-19 возросло до 8 человек

В Иране количество умерших из-за вируса COVID-19 возросло до 8 человек

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Иране 8 человек умерли из-за нового коронавируса, 43 человека заражены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

"Иран подтвердил 15 новых случаев заражения новым коронавирусом, в общем - 43, количество умерших - 8. Большинство случаев заражения зарегистрировано в шиитском мусульманском святом городе Кум", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из умерших - торговец, который регулярно ездил в Китай. Хотя прямое сообщение между странами было прекращено, он пользовался непрямыми рейсами.

Сообщается, что в связи с распространением болезни - людей призвали избегать поездок в Кум. Школы и религиозные учреждения в Куме закрыли. В Тегеране школы также останутся закрытыми до вторника

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране 18% инфицированных новым коронавирусом умерли.

Источник: УНН
Теги: Иран, коронавирус
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