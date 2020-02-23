Стала известна реальная зарплата полузащитника "Динамо"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Миккель Дуелунд зарабатывает 1,6-2 млн евро в год в "Динамо", пишет Tribuna, передает УНН.

"о информации B.T., годовой оклад 22-летнего футболиста составляет от 12 до 15 миллионов датских крон (около 1,6-2 миллионов евро). Таким образом, месячная зарплата датчанина равна около 130-160 тысячам евро", - говорится в сообщении.

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Напомним, официальные заработные платы игроков "Динамо" составляют в среднем от 20 до 30 тыс. грн, в то время как реальные – насчитывают несколько десятков тысяч евро каждый месяц.

Таким образом, разница между "белыми" и "оффшорными" гонорарами киевлян исчисляется в миллионах евро, что, по мнению отельных экспертов, приводит к минимизации налоговых отчислений столичного ФК в бюджет Украины.

Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис после очередного расследования в СМИ на эту тему, пообещал опубликовать данные о зарплатах своих футболистов, но сделано этого так и не было.

Добавим, что по оценкам эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, за последние несколько лет столичный клуб мог уклонится от уплаты налогов (через офшорные зарплаты) на сумму более чем 400 млн грн.