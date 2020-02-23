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Среди митингующих в Новых Санжарах был осужденный за дезертирство - Геращенко

Среди митингующих в Новых Санжарах был осужденный за дезертирство - Геращенко

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Сейчас его ожидает суд, который определит меру его ответственности. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Под влиянием распития с друзьями спиртных напитков он ругался и бросался на полицейских. В частности, предлагал им поехать на передовую. Сейчас он протрезвел и ему стало стыдно за свои поступки. Посмотрите, на кого именно он ругался и кого призвал поехать на передовую", - сообщил Геращенко.

Отмечается, что на этого гражданина ждет суд, который определит меру ответственности за участие в массовых нарушениях общественного порядка.

"Я искренне благодарю всех сотрудников полиции, которые выполнили свой служебный долг в Новых Санжарах и остановили эту вакханалию насилия", - подытожил замминистра.

Как сообщалось ранее в УНН, суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под ночной домашний арест.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах, куда перевезли эвакуированных из Китая украинцев, произошли столкновения. Позже стало известно, кого именно задержали полицейские.

Источник: УНН
Теги: коронавирус, карантин, Новые Санжары
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